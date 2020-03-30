2020-03-30T11:39:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Воронеже закрыли детские площадки

Их территорию оградили лентами с предупреждающими надписями
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото пресс-центра ЖКХфото пресс-центра ЖКХ
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В минувшие выходные скучающие без кино, парков и школы дети отправились играть на площадки во дворах многоэтажных домов. В связи с этим, крупные воронежские УК приняли решение о закрытии игрового оборудования – площадки огородили сигнальными лентами с предупреждающими объявлениями.

- На них сотрудники управляющих компаний призывают временно не пользоваться горками, лестницами и качелями. При этом, сотрудники клининга не прекращают обработку детского игрового оборудования разрешенными дезинфицирующими средствами, - отметили в пресс-центре ЖКХ.

Коммунальные службы просят горожан оставаться дома и ограничить контакты с соседями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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