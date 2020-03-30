Сбербанк обеспечил непрерывность обучения для 1000 школ по всей России

30 Март 2020 2020-03-30T11:12:23+03:00

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Банк предоставил более чем 1000 школ в разных городах страны цифровое решение для обеспечения беспрерывной работы по освоению учебной программы. Пилотная образовательная инициатива по запуску полного цикла дистанционного обучения на школьной цифровой платформе (входит в программный портфель Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее») поддержана Министерством просвещения РФ и губернаторами 7 субъектов России. Проект охватит 500 тысяч школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU