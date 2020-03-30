2020-03-30T10:35:08+03:00
Происшествия

В Воронеже назвали 11 новых адресов подвоза воды в Советском районе

Пока непонятно, когда ликвидируют аварию
Юрий КОЗЛОВ
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Бочке с улицы Олеко Дундича можно вообще не уезжать, главное - обновлять воду чаще.Бочке с улицы Олеко Дундича можно вообще не уезжать, главное - обновлять воду чаще.Фото: предоставлено городским пресс-центром ЖКХ.
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В мэрии Воронежа сообщили 11 новых адресов подвоза воды. Напомним, из-за утечки, случившейся на магистральном водопроводе на улице Холмистой без воды осталась большая часть Советского района. Есть она пока только в Тенистом, Придонском и поселке 1 мая. Но и там снижено давление, и она может течь лишь тонкой струйкой

Список адресов подвоза воды теперь выглядит так:

Олеко Дундича, 25

Героев Сибиряков, 38-40

Молодогвардейцев, 4-8

Патриотов,22

Краснозвездная, 8-10

Шендрикова,3

Южно-моравская, 24

Героев Сибиряков, 16

Маршака, 9

Путиловская, 7

Ворошилова, 26

Перхоровича, 3

Янониса, 3

Южно-моравская, 15.

Сроки ликвидации аварии даже примерно пока в «РВК-Воронеж» не обозначают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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