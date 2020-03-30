В Воронеже назвали 11 новых адресов подвоза воды в Советском районе
В мэрии Воронежа сообщили 11 новых адресов подвоза воды. Напомним, из-за утечки, случившейся на магистральном водопроводе на улице Холмистой без воды осталась большая часть Советского района. Есть она пока только в Тенистом, Придонском и поселке 1 мая. Но и там снижено давление, и она может течь лишь тонкой струйкой
Список адресов подвоза воды теперь выглядит так:
Олеко Дундича, 25
Героев Сибиряков, 38-40
Молодогвардейцев, 4-8
Патриотов,22
Краснозвездная, 8-10
Шендрикова,3
Южно-моравская, 24
Героев Сибиряков, 16
Маршака, 9
Путиловская, 7
Ворошилова, 26
Перхоровича, 3
Янониса, 3
Южно-моравская, 15.
Сроки ликвидации аварии даже примерно пока в «РВК-Воронеж» не обозначают.
ИСТОЧНИК KP.RU