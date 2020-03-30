2020-03-30T10:12:39+03:00
Происшествия

В Воронежской области в ДТП разбилась компания молодежи

В больницу попали пять человек
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
В больницу попали пять человекВ больницу попали пять человекФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

29 марта в 21.20 в Воробьевском районе на автодороге «М-4«Дон»- Бутурлиновка-Воробьевка-Калач» опрокинулся автомобиль ВАЗ-21099. Им управлял 21-летний житель Калача.

В результате аварии травмы получил сам водитель и четверо его пассажиров в возрасте от 16 до 22 лет. Все они попали в больницу. По факту аварии полиция проводит проверку.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24