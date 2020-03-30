В Воронежской области в ДТП разбилась компания молодежи
В больницу попали пять человек
В больницу попали пять человекФото: из архива «КП»
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29 марта в 21.20 в Воробьевском районе на автодороге «М-4«Дон»- Бутурлиновка-Воробьевка-Калач» опрокинулся автомобиль ВАЗ-21099. Им управлял 21-летний житель Калача.
В результате аварии травмы получил сам водитель и четверо его пассажиров в возрасте от 16 до 22 лет. Все они попали в больницу. По факту аварии полиция проводит проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU