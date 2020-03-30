В Воронежской области в ДТП разбилась компания молодежи

30 Март 2020 2020-03-30T10:12:39+03:00

В больницу попали пять человек Фото: из архива «КП»

В больницу попали пять человек

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29 марта в 21.20 в Воробьевском районе на автодороге «М-4«Дон»- Бутурлиновка-Воробьевка-Калач» опрокинулся автомобиль ВАЗ-21099. Им управлял 21-летний житель Калача.

В результате аварии травмы получил сам водитель и четверо его пассажиров в возрасте от 16 до 22 лет. Все они попали в больницу. По факту аварии полиция проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU