2020-03-30T10:00:03+03:00
Общество

В Воронеже установлены три новых температурных рекорда

Невиданное до этого тепло царило на улице с 27 по 29 марта
Юрий КОЗЛОВ
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Термометр в последние дни фиксировал рекордное тепло.Термометр в последние дни фиксировал рекордное тепло.Фото: из архива «КП»
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В Воронежском гидрометцентре рассказали о трех температурных рекордах, установленных с 27 по 29 марта.

- 27-го столбик термометра достиг отметки в 17,6 градусов, ранее самым теплым этот день был в 1992 году - +16,3. 28 марта температура поднялась до 16,7 градусов. Перекрыт рекорд до последнего времени самого теплого дня в 1983 году - +15,7. 29 марта зафиксировали +18 градусов. Ранее в 2007 году ртутный столбик поднимался до +17,2, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков.

Напомним, март, учитывая последние три, принес уже девять температурных рекордов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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