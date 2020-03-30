2020-03-30T07:21:15+03:00
Звезды

В Воронеже определили лауреатов театральной премии «Браво»

Церемония награждения не проводилась из-за карантина по коронавирусу
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Екатерина Пухначева стала лауреатом за роль Катюши Масловой в "Воскресении"Екатерина Пухначева стала лауреатом за роль Катюши Масловой в "Воскресении"Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В День театра, 27 марта, в Воронеже обычно чествовали лауреатов театрального конкурса «Браво!». Но не в этом году: карантин по коронавирусу не позволил провести церемонию из-за запрета на массовые мероприятия. Но правление Воронежского отделения СТД РФ огласило список победителей!

В конкурсе принимали участие все спектакли профессиональных театров области, созданные с 1 марта по 31 декабря 2019 года – всего 36 постановок. Лауреатов определили по направлениям: музыкальный театр, драматический театр и театр кукол.

Итак, победителями стали:

Сергей Карпов - за роль Арбенина в спектакле «Маскарад» по Лермонтову (театр драмы)

Михаил Гостев - за роль Бальзаминова в спектакле «Бальзаминов» по пьесе Островского «Женитьба Бальзаминова» (Камерный театр)

Екатерина Пухначева - за роль Масловой в спектакле «Воскресение» по роману Льва Толстого (ТЮЗ)

Тамара Цыганова - за роль Красавиной в спектакле «Бальзаминов» по пьесе Островского «Женитьба Бальзаминова» (Камерный театр)

Людмила Гуськова - за роль Арманды Бежар в спектакле «Кабала святош» по Булгакову (Камерный театр)

Михаил Каданин - за роль Семена Семеновича в спектакле «Крокодил» по повести Достоевского (театр кукол «Шут»)

Елизавета Корнеева - за роль Авроры в спектакле «Спящая красавица» Чайковского (театр оперы и балета).

Роман Дюдин - за роль Мизгиря в спектакле «Снегурочка» Римского-Корсакова (театр оперы и балета)

Николай Гаврилин - за работы в спектаклях «Зеркало», «Танцуем Мандельштама» (Камерный театр)

В номинации «За честь и достоинство»:

Заслуженная артистка РФ Надежда Бапаркина

Заслуженный деятель искусств РФ Александр Латушко

Приз секции критики получил спектакль «Барышня-крестьянка» по Пушкину (Лискинский музыкально-драматический театр)

Спецприз получила Татьяна Солошенко - за роли в спектаклях «Ловелас» Семеновского (творческий центр «Антреприза»), Inostranka по повести Довлатова, «Свидетельские показания» Данилова (Никитинский театр).

- Жизнь, увы, вносит свои коррективы, и торжество мы вынуждены отложить до лучших времен, которые, убеждена, обязательно придут, - отметила председатель Воронежского отделения СТД РФ Татьяна Фролова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Воронеже, новости на 30 марта 2020-го: две сотни туристов прилетели из Таиланда и разъехались по домам
В Воронеже определили лауреатов театральной премии «Браво»
Воронежцев возмутило решение властей распустить прилетевших из Таиланда туристов по домам
В Воронеже вор сначала открыл перед женщиной дверь, а потом украл у нее 6 тысяч рублей
Стало известно, сколько в Воронеже получает административный директор
В Воронеже жильцы дома пожаловались на канализацию, текущую в лес
Воронежцев, из-за угрозы коронавируса находящихся на самоизоляции, стало на 139 больше
В Воронеже таксист врезался на машине в дерево и сбежал
Воронежцы удивились требованию запускать в «Леруа-Мерлен» не больше 450 человек
В Воронеже на видео попал «Фольксваген», перевернувшийся на крышу в Кольцовском сквере
В Советском районе Воронежа воду оставшимся без нее людям теперь подвозят еще по одному адресу
В Воронеже на фото попал разносчик еды, похожий на смерть
Появилось еще одно фото аварии с четырьмя погибшими в Воронежской области
В воронежском аэропорту не взяли анализы на коронавирус у 207 прилетевших из Таиланда россиян
В «РВК-Воронеж» рассказали, из-за чего лишились воды жители Советского района