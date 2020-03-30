В Воронеже определили лауреатов театральной премии «Браво»
В День театра, 27 марта, в Воронеже обычно чествовали лауреатов театрального конкурса «Браво!». Но не в этом году: карантин по коронавирусу не позволил провести церемонию из-за запрета на массовые мероприятия. Но правление Воронежского отделения СТД РФ огласило список победителей!
В конкурсе принимали участие все спектакли профессиональных театров области, созданные с 1 марта по 31 декабря 2019 года – всего 36 постановок. Лауреатов определили по направлениям: музыкальный театр, драматический театр и театр кукол.
Итак, победителями стали:
Сергей Карпов - за роль Арбенина в спектакле «Маскарад» по Лермонтову (театр драмы)
Михаил Гостев - за роль Бальзаминова в спектакле «Бальзаминов» по пьесе Островского «Женитьба Бальзаминова» (Камерный театр)
Екатерина Пухначева - за роль Масловой в спектакле «Воскресение» по роману Льва Толстого (ТЮЗ)
Тамара Цыганова - за роль Красавиной в спектакле «Бальзаминов» по пьесе Островского «Женитьба Бальзаминова» (Камерный театр)
Людмила Гуськова - за роль Арманды Бежар в спектакле «Кабала святош» по Булгакову (Камерный театр)
Михаил Каданин - за роль Семена Семеновича в спектакле «Крокодил» по повести Достоевского (театр кукол «Шут»)
Елизавета Корнеева - за роль Авроры в спектакле «Спящая красавица» Чайковского (театр оперы и балета).
Роман Дюдин - за роль Мизгиря в спектакле «Снегурочка» Римского-Корсакова (театр оперы и балета)
Николай Гаврилин - за работы в спектаклях «Зеркало», «Танцуем Мандельштама» (Камерный театр)
В номинации «За честь и достоинство»:
Заслуженная артистка РФ Надежда Бапаркина
Заслуженный деятель искусств РФ Александр Латушко
Приз секции критики получил спектакль «Барышня-крестьянка» по Пушкину (Лискинский музыкально-драматический театр)
Спецприз получила Татьяна Солошенко - за роли в спектаклях «Ловелас» Семеновского (творческий центр «Антреприза»), Inostranka по повести Довлатова, «Свидетельские показания» Данилова (Никитинский театр).
- Жизнь, увы, вносит свои коррективы, и торжество мы вынуждены отложить до лучших времен, которые, убеждена, обязательно придут, - отметила председатель Воронежского отделения СТД РФ Татьяна Фролова.
ИСТОЧНИК KP.RU