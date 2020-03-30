В Воронежском заповеднике задержали браконьера - рыболова

30 Март 2020 2020-03-30T09:03:17+03:00

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Вечером 26 марта во время патрулирования территории поймы реки Воронеж в границах Воронежского государственного заповедника оперативная группа обнаружила мужчину, который с плоскодонной лодки сетями ловил рыбу. Увидев инспекторов, нарушитель большую часть улова сбросил в реку. Однако при нем нашли орудие лова – четыре сети, их изъяли. Браконьером оказался житель поселка Рамонь. Под тяжестью улик нарушитель признал вмну. В отношении него сейчас проводится следствие.

А тем временем в заповеднике напомнили, что у браконьеров нет шансов остаться незамеченными: в арсенале инспекторов фотоловуши, тепловизоры, способные видеть на дальнем расстоянии, квадракоптеры и другие современные технические средства. Патрулирование территории заповедника осуществляется круглосуточно, предусмотрено также скрытное патрулирование и выставление засад.

ИСТОЧНИК KP.RU