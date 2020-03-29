2020-03-29T21:01:53+03:00
Общество

Стало известно, сколько в Воронеже получает административный директор

На 90 тысяч рублей в месяц можно прожить неплохо
Юрий КОЗЛОВ
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Аналитики сервиса Superjob сравнили зарплаты административных директоров в 70 крупнейших городах России, в том числе и в Воронеже.

Оказалось, что в столице Черноземья эти специалисты получают в среднем 90 тысяч рублей. На них свысока смотрят коллеги из обеих столиц – в Москве на аналогичной должности обычный заработок держится в районе 135 тысяч, в Санкт-Петербурге чуть поменьше – 124.

В то же время из провинциальных городов лучше зарплата только в Ростове-на-Дону – 97 тысяч рублей. В Астрахани административные директора получают 78 тысяч, в Саратове – 82, в Волгограде – 84.

ИСТОЧНИК KP.RU

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