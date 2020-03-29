2020-03-29T20:00:49+03:00
Происшествия

В Воронеже таксист врезался на машине в дерево и сбежал

ДТП случилось в Железнодорожном районе
Юрий КОЗЛОВ
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У "Шкоды" сильно разбит капот.У "Шкоды" сильно разбит капот.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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Утром 29 марта водитель «Шкоды-Рапид», на которой нанесена расцветка «Яндекс.Такси», зацепил бордюр на повороте и влепился в дерево. Случилось это недалеко от остановки Суворова в Железнодорожном районе. Затем, по словам очевидцев, мужчина, руливший иномаркой, сказал, что пойдет в туалет по-маленькому. Ушел и не вернулся.

В региональном ГУ МВД сообщили, что в этом ДТП пострадавших не было. Водителя ищут. Как и его собрата по несчастью, ночью 29 марта протаранившего ограждение Кольцовского сквера и посадившего свой «Фольксваген-Туарег» на крышу.

В отличие от этих аварий ДТП, случившееся 29 марта в 11.40 в Эртильском районе унесло четыре жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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