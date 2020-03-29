Воронежцы удивились требованию запускать в «Леруа-Мерлен» не больше 450 человек

29 Март 2020 2020-03-29T20:12:01+03:00

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Воронежцы заметили, что продолжает работать магазин «Леруа Мерлен», находящийся на площадке ТРЦ «Град». Там разместили объявление, что одновременно в магазин могут входить не более 450 человек. Интересно, кто их считает.

Напомним, с 28 марта вплоть до особого распоряжения должны были закрыться все торговые и торгово-развлекательные центры. В них могут работать только аптеки и магазины, где продают продукты и товары первой необходимости. Стройматериалы, как оказалось, к ним относятся.

По данным оперативного штаба, в Воронежской области в больницах по-прежнему находятся шесть больных коронавирусом, еще 38 – под подозрением. 2187 человек находятся на самоизоляции после поездки за границу. Их число скорее всего увеличится - еще 90 воронежцев 29 марта прилетели в наш аэропорт из таиландского курорта Пхукет.

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ИСТОЧНИК KP.RU