2020-03-29T19:32:23+03:00
Происшествия

В Воронеже на видео попал «Фольксваген», перевернувшийся на крышу в Кольцовском сквере

Иномарка еще и снесла дорожный знак [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Такой необычной была часть Кольцовского сквера ночью 29 марта.Такой необычной была часть Кольцовского сквера ночью 29 марта.Фото: принтскрин видео.
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В поле зрения регистратора проезжавшей машины попал снесенный дорожный знак, часть ограждения и кустарник в Кольцовском сквере. На газоне красовался «Фольксваген-Туарег», вставший на крышу.

- Авария случилась в районе 2 – 2.30 ночи 29 марта. Пострадавших не было. Водитель «Фольксвагена» с места ДТП сбежал, его разыскивают. Уже установили хозяина машины, если она не была угнана, скорее всего, личность лихача также не останется тайной, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, 29 марта в 11.40 в Эртильском районе в ДТП погибли четверо. Из них пока известна личность только 24-летней девушки. Ехавших с ней в «Шевроле» мужчину, женщину и несовершеннолетнюю девочку еще предстоит опознать.

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В Кольцовском сквере опрокинулся кроссовер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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