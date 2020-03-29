2020-03-29T19:32:39+03:00
Происшествия

В Советском районе Воронежа воду оставшимся без нее людям теперь подвозят еще по одному адресу

Это проспект Патриотов, 22
Юрий КОЗЛОВ
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Работы на месте аварии.Работы на месте аварии.Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".
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В «РВК -Воронеж» выложили фото с места в Советском районе, где устраняют утечку на водопроводе диаметров 600 миллиметров, лишившую воды жителей домой около десятка улиц. Коммунальщики сообщают, что пока из кранов не полилась драгоценная влага, теперь ее можно будет взять еще по одному адресу: проспект Патриотов, 22. Напомним, за водой можно прийти еще по трем адресам: Олеко Дундича, 25; Путиловская, 9 и Южно-Моравская, 15.

В воронежском «Водоканале» также сообщили, что в БСМП вода есть на первых четырех этажах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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