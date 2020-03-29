2020-03-29T17:47:39+03:00
Общество

В Воронеже на фото попал разносчик еды, похожий на смерть

Странный эффект дала необычная маска молодого человека
Артем ИЛЬИН
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Фигура разносчиков кажется пришедшей из фильма ужасов.Фигура разносчиков кажется пришедшей из фильма ужасов.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото со спины кажущегося молодым разносчика еды в необычной маске. Ракурс напоминает сцену из фильма ужасов.

Дело в том, что лицо разносчика закрыто капюшоном, и на месте лица у него оказалась часть маски, похожая на клюв. На фоне опустевших улиц Воронежа (правда, во многих постах утверждают, что большинство рванули на шашлыки) фигура смотрится особенно зловеще. Да и надпись на рекламе «Праздник близко» звучит весьма неоднозначно. Что и отметили в комментариях к фото. К счастью, в них все же больше иронии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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