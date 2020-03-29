В Воронеже аферист отобрал у женщины 754 тысячи рублей

29 Март 2020 2020-03-29T14:39:24+03:00

Полицейские ищут шесть мошенников, которые за сутки "развели" жителей Воронежской области на 1,38 миллиона рублей. Фото: из архива «КП»

Действовал он по старой схеме: заявил о том, что была попытка снять деньги и предложил заблокировать счет, сообщив персональные данные

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В отдел полиции № 1 обратилась 49-летняя жительница Воронежа, лишившаяся накоплений. Ей позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец заявил, что с ее счета кто-то пытался снять деньги и предложил его заблокировать. Для этого якобы нужны персональные данные. Женщина их сообщила, и вскоре 754 тысячи рублей с ее карты ушли в неизвестном направлении.

Всего за сутки в Воронежской области случилось шесть случаев мошенничеств. В большинстве из них аферисты действовали по той же схеме, что и укравший 754 тысячи мерзавец. Общий ущерб доверчивым людям составил 1 миллион 382 тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские в который уже раз призывают жителей Воронежской области не сообщать незнакомцам личные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет банка.

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ИСТОЧНИК KP.RU