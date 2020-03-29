2020-03-29T12:15:25+03:00
Происшествия

В Воронежской области юноша зверски избил приятеля ногами по голове

ЧП случилось в Острогожском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Суда молодой человек, избивший приятеля ногами по голове, видимо, будет дожидаться за решеткой.Суда молодой человек, избивший приятеля ногами по голове, видимо, будет дожидаться за решеткой.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Ночью на улице Октябрьской села Девица Острогожского района двое молодых людей 20 и 21 года выпивали. После употребления горячительных напитков приятели поссорились. Началась драка. Старший оказался сильнее, и, как водится у субъектов с отсутствием моральных принципов, начал бить лежачего ногами по голове. 20-летнего парня в итоге отвезли в больницу. Диагноз – черепно-мозговая травма и тяжелый ушиб мозга.

Полицейские задержали 21-летнего собутыльника. До этого он не был судим, но у него в этом отношении все впереди. По части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» жестокому молодому человеку грозит до восьми лет тюрьмы. Суда он, скорее всего, будет ждать в следственном изоляторе, решается вопрос об его аресте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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