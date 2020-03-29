2020-03-29T11:30:45+03:00
Общество

В Воронеже женщина-аллергик не может выйти на улицу из-за рассыпанной хлорки

Ее дочь утверждают, что едкое вещество раскидали для профилактики коронавируса
Юрий КОЗЛОВ
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Жильцы утверждают, что запах настолько ядреный, что и обычная маска может не спасти.Жильцы утверждают, что запах настолько ядреный, что и обычная маска может не спасти.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В двух соцсетях Катя Рейимова обратилась с призывом о помощи. В своем посте она рассказала, что в доме № 6 по улице Остужева во всех подъездах и лифтах рассыпали хлорный концентрат. У ее мамы аллергию на хлорку, и она не может выйти на улицу. Да и вообще, по утверждению Кати, дышать в лифтах нечем.

В городском пресс-центре ЖКХ сообщили, что обычно несколько раз в день сотрудники управляющих компаний обрабатывают подъезды не хлоркой в чистом виде, а ее раствором в воде. Делают это в защитных костюмах, масках и перчатках. Раствор довольно быстро улетучивается. Почему на Остужева решили воспользоваться таким ядреным вариантом обработки, сейчас пробуют выяснить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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