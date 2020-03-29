В Воронежской области мотоциклист сбил двух девятилетних мальчиков

29 Март 2020 2020-03-29T10:05:56+03:00

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В субботу, 28 марта, в 19.40 в Россоши у дома № 78 на улице Элеваторной 37-летний местный житель ехал на мотоцикле «RACER» по грунтовой дороге. Почему-то он не затормозил и не свернул в сторону, увидев двух маленьких мальчиков, шедших впереди по левому краю проезжей части. Детей увезли в больницу с серьезными травмами. Полицейские выяснили, что мотоцикл даже не был зарегистрирован в ГИБДД.

Всего 28 марта в Воронежской области случилось 81 ДТП, из них 59 – в Воронеже. 20 аварий произошло в районах, еще две – на федеральных трассах. В восьми ДТП получили травмы 11 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU