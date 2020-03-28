Под Воронежем нашли пострадавшую в ДТП сову

28 Март 2020 2020-03-28T20:04:28+03:00

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Под Воронежем возле дороги нашли самца серой неясыти. Птица пострадала после в столкновении с автомобилем. Об этом рассказали в группе центра реабилитации диких животных «Сердце леса» в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 28 марта.

Во время обследования специалисты обнаружили у совы такие автотравмы, как кровоизлияние в левом глазу и слабая реакция на раздражители. Состояние птицы оценивают как стабильно тяжелое.

В центре реабилитации не дают никаких прогнозов, но если все-таки самца удастся вылечить, его отпустят на волю.

Напомним, недавно мы писали о еще одном самце неясыти, который попал в «Сердце леса» с истощением. Он провел в дачном домике без еды около недели. Но его удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU