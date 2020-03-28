В Воронежской области сотрудница украла из кассы деньги, чтобы расплатиться с кредитом

28 Март 2020 2020-03-28T19:34:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нововоронеже полицейские уличили местную жительницу в краже денег из ломбарда. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа» в субботу, 28 марта.

Выяснилось, что на протяжении трех месяцев 2020 года женщина работала в коммерческой организации, предоставляющей деньги населению под залог имущества. В это время она похищала из кассы небольшие суммы, поэтому выявить недостачу сразу не смогли. Зато потом отсутствие 40 тысяч смогли обнаружить сотрудники полиции.

Женщину задержали. В отделе полиции она рассказала, что потратила деньги на погашение кредита.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Вороежской области, на местную жительницу возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Теперь местной жительнице грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU