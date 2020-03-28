В Воронеже разыскивают мужчину с возможной потерей памяти
Александр Смирнов пропал 24 марта
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.
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В Воронеже начали поиски 42-летнего Александра Смирнова. Мужчина ушел из дома 24 марта, но назад так и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Рост Александра Смирнова 180 см. У него среднее телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения мужчина был в синей куртке, темно-серых джинсах и светло-серой шапке.
Волонтеры сообщают, что у пропавшего возможна потеря памяти.
Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Александра Смирнова, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU