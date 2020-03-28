Страшное ДТП с грузовиком и автобусом на воронежской трассе привело к уголовному делу

28 Март 2020 2020-03-28T13:39:55+03:00

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В Богучарском районе возбудили уголовное дело после ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли два человека. Еще трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 28 марта.

Напомним, по предварительным данным, в 12.45 грузовик «Вольво», которым управлял 47-летний житель Ставропольского края, двигался в сторону Москвы. Как сообщают полицейские, водитель допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автобусом «ПАЗ». За рулем находился 45-летний местный житель.

На месте ДТП погибла 71-летняя пассажирка, 78-летний мужчина скончался в больнице.

Следователями и сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU