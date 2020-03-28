В Воронеже в ночном ДТП с двумя иномарками погиб мужчина
В Воронеже в столкновении двух иномарок погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 28 марта.
Авария случилась накануне, 27 марта, около 23.00 на улице Острогожской. 45-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат» не учел дистанцию до иномарки «Хендэ-Туксон», за рулем которой находился 29-летний местный житель. В итоге произошло столкновение.
В результате ДТП водитель «Фольксвагена» от полученных травм скончался на месте. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU