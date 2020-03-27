В Воронеже снизилось число доноров из-за страха перед коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T21:34:51+03:00

Изменить размер текста: A A

За последнюю неделю в Воронеже снизилось число доноров, приходящих на областную станцию переливания крови. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Трансфузиологи связывают это с новой коронавирусной инфекцией.

Пока запас плазмы и эритроцитарной массы есть. Однако если активности доноров продолжит снижаться, медики предрекают дефицит. Донорская кровь по-прежнему нужна для хирургических операций, родов, при травмах, а также людям, например, с онкологией или заболеваниями крови.

- Без донорской крови пациентам не справиться, -говорит главный врач Воронежской областной станции переливания крови Алексей Бахметьев. - Уважаемые доноры, если вы здоровы и не находитесь на самоизоляции, приходите сдавать кровь. Мы понимаем, что вас тревожат риски новой коронавирусной инфекции. Вы можете быть спокойны - мы обеспечим вашу эпидемиологическую безопасность. Для этого есть все необходимое.

Воронежцев ждут на станции переливания крови с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 по адресу: ул. Транспортная, д. 56. Телефон: 237-29-24. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте yadonor.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU