Нерабочая неделя в Воронеже: в мэрии подтвердили, что маленькие магазины смогут продолжить работать

27 Март 2020 2020-03-27T20:22:23+03:00

Также разрешили трудиться зоомагазинам даже в ТЦ

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В мэрии Воронежа подтвердили, что маленькие магазины разного рода, отдельные объекты, оказывающие иные услуги горожанам, смогут продолжить работать с 28 марта по 5 апреля. Напомним, до этого об этом же сообщали в правительстве области.

А вот фитнес-центры и аналогичные организации, ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые заведения, парки культуры и отдыха, а также зоны рекреационные назначения закрываются с 28 марта и до особого распоряжения.

До 5 апреля не работают торгово-развлекательные и торговые центры, универсальные магазины, фуд-корты, организации общественного питания и дошкольные учреждения.

Объекты общественного питания смогут работать только дистанционно или обслуживать «на вынос».

В торговых центрах могут работать только места розничной продажи продовольственных товаров, аптеки, салоны сотовой связи, места продажи кормов для животных, а также непродовольственных товары первой необходимости.

Вместе с тем, будут проводиться рейды, в частности, по заведениям общественного питания и другим заведениям, которые должны временно закрыть свои двери. Как подчеркнул мэр Вадим Кстенин вначале будет вестись разъяснительная работу.

- Никто не хочет применять те санкции, которые могут быть применены к организациям-нарушителям, - добавил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU