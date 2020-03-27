Воронежцы заполонили торговые центры перед их закрытием из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T20:06:02+03:00

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Воронежцы заполонили торговые центры, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

27 марта в центрах посетителей было даже больше, чем обычно. За покупками пришли не только молодые, но и пожилые люди. Угрозу Covid-19 они уж точно не воспринимают всерьез. Стоит отметить, что воронежцы даже не носят медицинские маски и перчатки.

Напомним, что с 28 марта, в Воронеже и Рамонском районе закрываются все торговые и торгово-развлекательные центры. В них продолжат работу только аптеки и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. Кроме того, до 1 июля запрещены все массовые мероприятия, кроме празднования Дня Победы. Не подвергайте себя опасности, побудьте дома, посмотрите он-лайн спектакли и концерты воронежских театров.

По последним данным, в медорганизациях остаются госпитализированы 34 человека. В то же время вновь резко увеличилось количество человек под наблюдением на дому - до 2 187. Это на 1 153 больше, чем еще было этим утром.

ИСТОЧНИК KP.RU