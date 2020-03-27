Количество наблюдаемых на дому из-за подозрения на коронавирус воронежцев превысило две тысячи

27 Март 2020 2020-03-27T18:56:00+03:00

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Еще одного воронежца к вечеру 27 марта выписали из изолирующего бокса. Соответственно коронавирус у него не подтвердился. Таким образом в медорганизациях остаются госпитализированы 34 человека. Информация поступила из регионального оперативного штаба по коронавирусу

В то же время вновь резко увеличилось количество человек под наблюдением на дому - до 2 187. Это на 1 153 больше, чем еще было этим утром. Опять же власти объясняют это тем, что продолжается подомовой обход всех, кто недавно вернулся из-за границы.

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ИСТОЧНИК KP.RU