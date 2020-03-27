Нерабочая неделя в Воронеже: парикмахерские и небольшие непродовольственные магазины будут открыты

27 Март 2020 2020-03-27T17:28:57+03:00

В торговых центра же можно будет зайти только в точки, торгующие продуктами и товарами первой необходимости

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Парикмахерские, непродовольственные магазины, салоны и прочие небольшие торговые точки, которые находятся не в торговых центрах, продолжат работать даже в период карантина - с 28 марта по 5 апреля. Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Напомним, что с 28 марта, в Воронеже и Рамонском районе закрываются все торговые и торгово-развлекательные центры. В них продолжат работу только аптеки и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости.

Кроме того, до 1 июля запрещены все массовые мероприятия, кроме празднования Дня Победы. Не подвергайте себя опасности, побудьте дома, посмотрите он-лайн спектакли и концерты воронежских театров.

По последним данным, число изолированных в боксы с подозрением на коронавирус воронежцев выросло до 35.

ИСТОЧНИК KP.RU