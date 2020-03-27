В Воронежской области 86 медорганизаций открыли «горячие линии» по коронавирусу

27 Март 2020 2020-03-27T16:14:00+03:00

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86 медорганизаций Воронежской области открыли свои «горячие линии» по вопросам коронавирусной инфекции. Телефоны работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Телефоны можно найти на сайте регионального департамента здравоохранения.

Напомним, для вернувшихся из-за рубежа и волнующимся из-за возможной инфекции давно работает телефон - 212-64-42. С понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45, суббота и воскресенье – выходные дни.

В нерабочие часы можно задать вопрос специалистам скорой помощи и центра медицины катастроф по телефонам 253-07-88 и 257-97-94.

ИСТОЧНИК KP.RU