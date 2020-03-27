В Воронеже из аптек исчез парацетамол

27 Март 2020 2020-03-27T16:16:23+03:00

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Из воронежских аптек пропал парацетамол. Это стало очевидно после того, как корреспондент «КП-Воронеж» обзвонил аптеки разных сетей в нескольких районах города. Лишь в одной нам предложили альтернативу. Вместо совсем дешевого препарата предложили его аналог, стоящий 256 рублей. Ранее в воронежских аптеках исчезли маски и антисептические средства.

Ажиотажный спрос на парацетамол может быть объясним тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала его как одно из средств борьбы против коронавируса. Несмотря на то, что Российская ассоциация аптечных сетей сообщила, что недостатка в этом препарате нет и закупать его впрок незачем, у нас люди традиционно мало кому верят.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что еще 26 марта парацетамол в продаже был. Но объяснили, что вообще-то аптеки контролируют территориальное управление Росздравнадзора. В этом ведомстве сообщили, что из-за ситуации с коронавирусом на выездные проверки в аптеки не выезжают, да и устные жалобы не принимают. В региональном УФАС заявили, что признаков сговора и доминирования монопольным положением нет, а значит, это и не их дело.

Любопытно, чье же. Складывается впечатление, что аптечную сеть никто не контролирует, и что хозяева организаций, торгующих лекарствами, что хотят, то и делают. Или в данном случае не делают, не пополняя запасы парацетамола.

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ИСТОЧНИК KP.RU