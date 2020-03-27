Нерабочая неделя в Воронеже: ЗАГСы будут регистрировать только рождение и смерть
А браки просят отложить до 5 апреля
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Эпидемия коронавируса и длинные выходные внесли свои коррективы и в работу органов ЗАГС. В период с 30 марта по 4 апреля все отделы будут принимать заявления только на регистрацию самых важных событий - рождения и смерти.
Воронежцев, желающих вступить в брак в это время, в ЗАГСе просят отложить церемонию до окончания выходных.
- Конечно, если это невозможно, то брак зарегистрируют, - отметили в управлении ЗАГС по Воронежской области.
О новых графиках работы других организаций города читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU