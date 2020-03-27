В Воронеже «РВК» и «Квадра» не будут принимать посетителей из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T15:36:48+03:00

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В офисе «РВК-Воронеж» не будут принимать посетителей с 30 марта по 5 апреля. Копии документов о поверке и опломбировке приборов учета и другие заявления можно оставить в почтовом ящике в фойе административного здания (улица Пеше-Стрелецкая, 90). Там же будет работать телефон для связи с сотрудниками компании по внутренним номерам.

- Водоканал относится к числу предприятий жизнеобеспечения, поэтому производственные объекты будут работать в круглосуточном режиме, а в случае возникновения нештатных ситуаций аварийные бригады оперативно выедут на место, - отметил генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

Получить информацию о состоянии лицевого счета, передать показания приборов учета можно по телефонам контакт-центра предприятия 206-77-07 или 206-77-06, а также по электронной почте kd_vrn@rosvodokanal.ru.

Заказать дополнительные услуги можно также на официальном сайте https://voronezh-rvk.ru/.

В то же время Воронежский филиал ПАО «Квадра» также останавливает прием в своих центрах облуживания. Для решения любых вопросов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения, клиенты могут использовать дистанционные сервисы: Личный кабинет на сайте lkk.quadra.ru и мобильное приложение.

Электронные копии документов принимаются наравне с оригиналами по всем видам обращений: заявления на открытие лицевого счета, внесение изменений в лицевой счет, корректировку информации о количестве проживающих и площади помещения, о вводе эксплуатацию и поверку приборов учета и прочие.

ИСТОЧНИК KP.RU