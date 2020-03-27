2020-03-27T15:04:19+03:00
Общество

Директор центра «Мой Бизнес» в Воронеже: «Режим самозанятых обеспечит прирост в малом и среднем предпринимательстве»

Андрей Демидов рассказал о преимуществах нового налогового режима
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С января 2020 года жители Воронежской области могут зарегистрироваться как «плательщики налога на профессиональный доход» или, говоря проще, самозанятые. К 13 марта в регионе уже насчитывалось более 6,6 тысяч человек с таким статусом.

В среднем ежедневно регистрируется порядка 60 человек. Об актуальном нововведении и о том, как самозанятому впоследствии стать предпринимателем, мы поговорили с Андреем Демидовым, директором центра «Мой бизнес» в Воронеже.

Как зарегистрироваться?

- Введение понятия «самозанятые» открыло дополнительные возможности тем людям, которые ранее не видели других перспектив, кроме открытия ИП. Причем в некоторых случаях это было невыгодно и неоправданно в финансовом смысле, - считает Андрей Демидов. - Суть самозанятости в том, что человек производит товары и работает исключительно сам, а государство предоставляет ему для этого нужные инструменты, снижает ставки налогов и упрощает взаимодействие с налоговой.

Чтобы использовать специальный налоговый режим, нужно пройти простую регистрацию, например, в бесплатном мобильном приложении «Мой налог». Также оформить новый статус можно в кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России, в уполномоченных банках или с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

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