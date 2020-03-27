В Воронежской области тест на короновирусную инфекцию прошли 1978 жителей

27 Март 2020 2020-03-27T14:31:42+03:00

Если вы что-либо подозреваете у себя и чувствуете симптомы - вызывайте врача на дом Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В Воронежской области на короновирусную инфекцию уже протестировали 1978 жителей. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Сегодня сдать тест на нашумевший вирус могут только те, кто вернулся из-за рубежа в течение последних 14 дней. Также, по словам санврачей, его проводят всем, кто был в контакте с пациентами, у которых подтвердился коронавирус.

- Мазки из рото- или носоглотки для проведения лабораторных исследований берут медицинские работники на дому, - объяснили в Роспотребнадзоре.

Так что при появлении первых клинических признаков вирусной инфекции необходимо вызвать на дом врача из поликлиники. Он и примет решение о необходимости сдачи теста на инфекцию в вашем случае.

В то же время не забывайте о мерах профилактики: соблюдайте режим самоизоляции на дому, часто и тщательно мойте руки, избегайте контактов с кашляющими людьми, придерживайтесь здорового образа жизни, пейте больше жидкости, регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах, не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками.

По последним данным, в нашем регионе число человек, изолированных в медорганизациях с подозрением на коронавирус увеличилось до 35.

ИСТОЧНИК KP.RU