В Воронежской области тест на короновирусную инфекцию прошли 1978 жителей
В Воронежской области на короновирусную инфекцию уже протестировали 1978 жителей. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Сегодня сдать тест на нашумевший вирус могут только те, кто вернулся из-за рубежа в течение последних 14 дней. Также, по словам санврачей, его проводят всем, кто был в контакте с пациентами, у которых подтвердился коронавирус.
- Мазки из рото- или носоглотки для проведения лабораторных исследований берут медицинские работники на дому, - объяснили в Роспотребнадзоре.
Так что при появлении первых клинических признаков вирусной инфекции необходимо вызвать на дом врача из поликлиники. Он и примет решение о необходимости сдачи теста на инфекцию в вашем случае.
В то же время не забывайте о мерах профилактики: соблюдайте режим самоизоляции на дому, часто и тщательно мойте руки, избегайте контактов с кашляющими людьми, придерживайтесь здорового образа жизни, пейте больше жидкости, регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах, не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками.
По последним данным, в нашем регионе число человек, изолированных в медорганизациях с подозрением на коронавирус увеличилось до 35.
ИСТОЧНИК KP.RU