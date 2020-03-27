2020-03-27T13:58:10+03:00
Общество

Воронежских автомобилистов начали штрафовать за парковку за газонах

Рейды проводят чиновники
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: мэрия Воронежа.Фото: мэрия Воронежа.
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В Воронеже начали штрафовать автомобилистов, бросающих свои машины на газонах. Также теперь будут ловить и тех, кто оставляет транспорт на детских и спортивных площадках Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

Первый рейд провели в среду, 25 марта. Владельцы авто разносят грязь и уничтожают растения. Раньше привлечь к ответственности таких автомобилистов было проблематично. Но 12 марта в силу вступил закон, который позволил управам запрашивать данные о собственниках авто для привлечения к административной ответственности.

Это тот же самый закон, который позволяет штрафовать нарушителей платной парковки. Чиновники не спешили принимать жесткие меры. С 12 по 24 марта сотрудники управ раскладывали под дворники машин нарушителей предупреждения. А с 25 марта приступили к фотофиксации при помощи прибора, работающего в автоматическом режиме.

Нарушителей уже ловили в Центральном парке и на Адмиралтейском площади. Но в скором времени рейды пройдут по всему городу.

За парковку в парке или на газоне водителям грозят штрафы – от 1000 до 3000 рублей для физлиц, от 3000 до 5000 рублей –для должностных лиц, от 5000 до 25000 рублей – для юрлиц. Дополнительно с нарушителей могут взыскать еще и материальный ущерб за порчу газона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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