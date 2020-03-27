В Воронеже нашли бизнесмена, который реконструирует парк «Дельфин»

27 Март 2020 2020-03-27T13:57:16+03:00

Затраты только на дальнейшее обслуживание парка составят около 12 миллионов рублей в год

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В течение месяца будет подписано соглашение по передачи в концессию парка «Дельфин» (ул. Остужева, 2). Единственным участником конкурса оказался предприниматель Эдуард Толоконников, глава компании «Делк». Он же стал и победителем. Договор будет действовать на 25 лет.

Мы уже рассказывали, что ориентировочная сумма инвестиций в «Дельфин» составит порядка 140 млн рублей.

Площадь парка - свыше 58 тысяч квадратных метров. Он относится к числу особо охраняемых природных территорий местного значения. Ожидается, что зона отдыха останется общедоступной.

После подписания соглашения концессионер в течение 8 месяцев разработает проектно-сметную документацию реконструкции. Проект пройдет экспертизы. После этого начнется работа. На реконструкцию дается всего 2 года.

Ежегодная концессионная плата – 600 тысяч рублей. Кроме того, концессионер за свой счет обязан содержать парк в должном санитарном состоянии, проводить благоустройство, ремонт и замену оборудования. Затраты на обслуживание составят около 12 миллионов рублей в год.

- Концессионное соглашение дает нам достаточно возможностей для контроля исполнения инвестором своих обязательств, - подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

Напомним, в «Дельфине» после реконструкции появятся скейт-парк, террасы, смотровая и детская площадки, площадка для воркаута, танцзал, спортзал и зал для киберспорта, детский бассейн, несколько видов каруселей, а также малые архитектурные формы, озеленение и необходимая инфраструктура – входные группы, фудкорты, беговая и пешеходные дорожки, освещение и видеонаблюдение, туалеты. Парк получит благоустроенную набережную и пирс.

Окупить вложения бизнесмен сможет за счет платных услуг: от проката инвентаря до организации общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU