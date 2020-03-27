На воронежской трассе столкнулись грузовик и автобус: один человек погиб, четверо в больнице

27 Март 2020 2020-03-27T14:22:26+03:00

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Авария случилась в Богучарском районе в 12.45. Грузовик «Вольво», которым управлял 47-летний житель Ставропольского края, двигался по трассе М4-«Дон», в сторону Москвы. Как сообщают полицейские, водитель допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автобусом «ПАЗ». За рулем находился 45-летний местный житель.

На данный момент в ГУ МВД по Воронежской области сообщают об одном погибшем и четырех пострадавших. Их личности, а также количество пассажиров в «ПАЗе» уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU