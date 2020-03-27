На воронежской трассе столкнулись грузовик и автобус: один человек погиб, четверо в больнице
Подробности ДТП на месте выясняют сотрудники ГИБДД
фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.
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Авария случилась в Богучарском районе в 12.45. Грузовик «Вольво», которым управлял 47-летний житель Ставропольского края, двигался по трассе М4-«Дон», в сторону Москвы. Как сообщают полицейские, водитель допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автобусом «ПАЗ». За рулем находился 45-летний местный житель.
На данный момент в ГУ МВД по Воронежской области сообщают об одном погибшем и четырех пострадавших. Их личности, а также количество пассажиров в «ПАЗе» уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU