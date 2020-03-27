Воронежский турагент: «Отдых людей, купивших путевки заранее, переносится на неопределенный срок»

27 Март 2020 2020-03-27T14:33:38+03:00

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Руководитель одной из воронежских турфирм рассказал о состоянии дел в его компании на данный момент. Скорее всего, она примерно похожа на ситуацию в других организациях этого рыночного сегмента.

- Сумасшествие не может длиться вечно, - эмоционально рассуждает наш собеседник. - Очевидно, что ситуация с коронавирусом серьезная, но в нашей стране пока не катастрофичная. А вот для нашей отрасли нынешние ограничения - серьезное испытание. У нас много людей, заранее забронировавших себе путевки, тем более, что это экономически выгодно из-за скидок. Их отдых придется переносить на неопределенный срок. А многим людям приходится экстренно возвращаться домой из-за закрытия границ.

Напомним, в Воронеж в ближайшее время вернутся туристы с таиландского курорта Пхукет.

ИСТОЧНИК KP.RU