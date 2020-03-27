2020-03-27T13:33:58+03:00
Происшествия

Воронежец продал «Ауди А6» новому хозяину, а потом поджег ее

К тому же продавец «забыл» сказать, что машина в аресте
Олег ИВАНОВ
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28 января на улице Хользунова пожарные тушили «Ауди А6». Такой автомобиль, как правило стоит, несколько миллионов рублей. 39-летний хозяин сразу понял - иномарку подожгли. Ущерб, к слову, составил 125 тысяч рублей. В конце марта поджигателя поймали оперативники.

Оказалось, что зимой припаркованную машину заметил предыдущий хозяин. 29-летний воронежец облил колесо «Ауди» бензином и поджег . Благо, пожар, довольно быстро потушили.

Дело в том, что 29-летний продавец, когда забирал деньги за иномарку, «забыл» уточнить, что она в аресте. Понятно дело, что новость не понравилась новому хозяину. Мужчины поругались из-за денег. Поджигатель решил таким образом дополнительно напакостить.

За умышленное повреждение чужого имущества было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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