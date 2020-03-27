В Воронежской области вынесли приговор мужчине, забившему до смерти старшего брата

27 Март 2020 2020-03-27T13:14:25+03:00

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Прошел суд над 56-летним жителем села Новый Курлак Аннинского района, который убил родного брата.

Ночью 5 июля 2019 года он выпивал вместе с 60-летним братом. Мужчины поссорились. Тот, кто помладше, стал зверски избивать старшего. Удары сыпались по голове, груди, животу. В конце концов истерзанный братом пенсионер умер.

- На предварительном следствии мужчина признал свою вину. Ее также подтверждают показания свидетелей и заключения судебных экспертиз, - сообщил руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Роман Филатов.

Суд приговорил убийцу брата к восьми годам трем месяцам колонии строгого режима. Это решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU