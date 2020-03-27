Налоговая временно прекращает прием воронежцев из-за коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавируса изменится работа налоговой инспекции в Воронежской области. С 30 марта по 3 апреля будет приостановлен прием налогоплательщиков. После он должен возобновиться, но по предварительной онлайн записи через сервис на сайте ФНС.
Вместе с тем посетителей с детьми и тех, кто старше 65 лет, налоговые инспекции не будут принимать даже в случае предварительной записи.
- Если вы по каким-то причинам не можете направить через интеренет декаларацию, налоговую отчетность и прочую корреспонденцию - оставьте ее в специальном боксена входе в налоговую инспекцию с указанием вашего номера телефона для связи, - отметили в пресс-службе регионального УФНС. - Она будет зарегистрирована и обработана в установленном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU