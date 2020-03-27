«Прилетели с Кубы, а нас никто не проверил»: воронежцы рассказали о прибытии в столичный аэропорт

27 Март 2020 2020-03-27T13:11:51+03:00

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Накануне самолет с почти четырьмя сотнями российских туристов, отдыхавших на Кубе, вернулся в Москву. Среди прилетевших из-за границы оказались и наши земляки. Как рассказали корреспонденту «КП - Воронеж» в одном из городских турагентств, по прибытии в аэропорт Шереметьево никто не встречал путешественников, не измерял им температуру, не записывал их контактные данные.

Сознательные воронежцы сразу же начали звонить турагенту и просить номера «горячих линий», чтобы сообщить о прилете из-за границы. Горожане оказались медиками, поэтому сразу же отправились в самоизоляцию. Как поступят еще несколько сотен людей, которые на самолетах, поездах и машинах разъехались по стране - неизвестно.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре нам рассказывали: все, кто прибывает из других стран самолетом, проходят первичный осмотр в аэропорту. Данные из воздушной гавани направляют санитарным врачам в регионы. Вернувшись домой, человек должен позвонить на «горячую линию» Роспотребнадзора, ее номер 8 800 201 59 78, и еще раз заявить о себе.

С 20 марта соблюдать двухнедельный режим самоизоляции должны не только люди, вернувшиеся из эпидемически неблагополучных стран, а все прибывшие из-за границы. Пока что на Кубе известно о 67 зараженных COVID-19, накануне от коронавируса там скончался россиянин.

ИСТОЧНИК KP.RU