2020-03-27T12:32:26+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»

С 27 марта 2020 года Банк УРАЛСИБ дополнил сезонный срочный вклад «Высота» новым сроком размещения. Теперь вклад можно открыть и на срок 91 день в дополнение к уже действующим срокам 181 день, 367 дней и 732 дня
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Базовая доходность вклада зависит от срока размещения: 91 день – 4,8% годовых, 181 день – 5,0%, 367 дней – 5,5%, 732 дня – 5,8% годовых.

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей.

Кроме того, можно дополнительно получить надбавку к ставке в размере 0,5% годовых на сумму вклада до 1,5 млн рублей при одновременном оформлении в Банке одного или нескольких инвестиционных продуктов на сумму от 100 тыс. рублей на выбор:

- полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Верное решение» сроком на 5 лет в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь». В продукт включены стратегии ИСЖ «Медицина будущего», «Робототехника», «Золотодобывающие компании», «Формула роста»;

- полис накопительного страхования жизни (НСЖ) «Счастливый ребенок» или «Счастливый ребенок Премиум», «Управляй будущим» в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь»;

- индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ». В продукт включены стратегии «Российские акции», «Российские облигации», «Государственные облигации», «Государственные облигации плюс», «Долларовые облигации»;

- паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ) от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ». В продукт включены паи открытых ПИФов: «УРАЛСИБ Первый», «УРАЛСИБ Акции роста», «УРАЛСИБ Профессиональный», «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива», «УРАЛСИБ Природные ресурсы», «УРАЛСИБ Глобальные инновации», «УРАЛСИБ Глобальные акции».

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