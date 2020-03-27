Из-за коронавируса в Воронеже регистрировать авто и получать права будут по записи
Воронежская Госавтоинспекция, как и полиция в целом, перешла на особый режим работы в связи с угрозой распространения коронаврируса.
Теперь регистрация транспортного средства, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений проходят только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
- Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью, - уточнили в ГИБДД.
Свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельства по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будут выдавать также по предварительной записи по телефону.
Количество человек в группах при сдаче экзаменов автошколами сократят до рекомендованных эпидемиологами. А графики проведения экзаменов дополнительно откорректируют.
Водителей не будут направлять в подразделения Госавтоинспекции, все вопросы, по возможности, будут решаться на месте. Не будут приглашать водителей и в служебные машины и в помещения стационарных постов.
- В случае если направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП все-таки необходимо, будет назначаться конкретная дата и время явки, прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности – через окна приема, - отметили в ГИБДД.
Ранее сообщалось, что с 27 марта на особый режим работы перешла полиция. Изменились графики работы и других организаций Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU