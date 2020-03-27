2020-03-27T11:27:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Воронеже регистрировать авто и получать права будут по записи

Эти и другие новшества ввела Госавтоиспекция
Елена ФЕДЯШЕВА
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В салон служебной машины гаишники теперь не пригласятВ салон служебной машины гаишники теперь не пригласятФото: из архива «КП»
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Воронежская Госавтоинспекция, как и полиция в целом, перешла на особый режим работы в связи с угрозой распространения коронаврируса.

Теперь регистрация транспортного средства, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений проходят только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

- Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью, - уточнили в ГИБДД.

Свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельства по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будут выдавать также по предварительной записи по телефону.

Количество человек в группах при сдаче экзаменов автошколами сократят до рекомендованных эпидемиологами. А графики проведения экзаменов дополнительно откорректируют.

Водителей не будут направлять в подразделения Госавтоинспекции, все вопросы, по возможности, будут решаться на месте. Не будут приглашать водителей и в служебные машины и в помещения стационарных постов.

- В случае если направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП все-таки необходимо, будет назначаться конкретная дата и время явки, прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности – через окна приема, - отметили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что с 27 марта на особый режим работы перешла полиция. Изменились графики работы и других организаций Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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