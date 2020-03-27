Число изолированных в боксы с подозрением на коронавирус воронежцев выросло до 35
В Воронежской области по состоянию к 10:30 27 марта число человек, изолированных в медорганизациях с подозрением на коронавирус увеличилось до 35. То есть за последние стуки еще трем воронежцам потребовалась помощь медиков - их госпитализирвоали. Такая информация поступила из оперативного штаба.
Под наблюдением на дому остается еще 1 034 человека. Стоит отметить, что у 63 завершил карантин под домашним наблюдением. Каких-либо проявлений болезни у них не обнаружили.
Напомним, подтвержденных случаев COVID-19 в Воронежской области остается шесть. У всех пациентов удовлетворительное состояние. О других новостях, касающихся коронавируса, вы можете прочесть в нашей подборке.
ИСТОЧНИК KP.RU