Воронежский предприниматель получил 3 миллиона на покупку оборудования, которое у него уже было

27 Март 2020 2020-03-27T10:54:29+03:00

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области выявили факт мошенничества в особо крупном размере, в котором подозревают 44-летнего местного жителя, руководителя предприятия сферы промышленности. По версии следствия, в 2017 году он обратился за получением субсидии, положенной организациям, реализующим инвестиционные программы. При этом к заявлению подозреваемый приложил фиктивный договор о приобретении им автоматического комплекса для нанесения полимерного покрытия стоимостью 3 млн рублей. Позже выяснилось, что это оборудование уже имелось у подозреваемого. На основании этих документов мужчина получил субсидию и распорядился денигами по своему усмотрению.

- В отношении фигуранта следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU