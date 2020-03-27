2020-03-27T10:54:29+03:00
Происшествия

Воронежский предприниматель получил 3 миллиона на покупку оборудования, которое у него уже было

За мошенничество ему «светит» до десяти лет тюрьмы
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области выявили факт мошенничества в особо крупном размере, в котором подозревают 44-летнего местного жителя, руководителя предприятия сферы промышленности. По версии следствия, в 2017 году он обратился за получением субсидии, положенной организациям, реализующим инвестиционные программы. При этом к заявлению подозреваемый приложил фиктивный договор о приобретении им автоматического комплекса для нанесения полимерного покрытия стоимостью 3 млн рублей. Позже выяснилось, что это оборудование уже имелось у подозреваемого. На основании этих документов мужчина получил субсидию и распорядился денигами по своему усмотрению.

- В отношении фигуранта следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Налоговая временно прекращает прием воронежцев из-за коронавируса
«Прилетели с Кубы, а нас никто не проверил»: воронежцы рассказали о прибытии в столичный аэропорт
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
Из-за коронавируса в Воронеже регистрировать авто и получать права будут по записи
Число изолированных в боксы с подозрением на коронавирус воронежцев выросло до 35
Воронежский предприниматель получил 3 миллиона на покупку оборудования, которое у него уже было
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
Из-за коронавируса воронежская полиция отменила личный прием
В Воронеже после очень теплых субботы и воскресенья резко похолодает
Коронавирус в Воронеже, новости на 27 марта 2020-го: закрываются ТЦ, рынки, фитнес-центры и ночные клубы
Под Воронежем пройдут военные учения в связи с угрозой распространения коронаврируса
В центре Воронежа привели в порядок нагорные лестницы
«Сильный хлопок и резкое возгорание»: воронежцы сняли на видео полыхающие иномарки во дворе многоэтажек
Животные цирка Эрадзе пережидают период коронавируса в Воронеже
Воронежский ТЮЗ запустил конкурс детских афиш
В период коронавируса ВКЗ покажет воронежцам запись спектакля "Ювенильное море"
В Воронеже ликвидируют аэроклуб ДОСААФ
Нерабочая неделя в Воронеже: из-за коронавируса закрывают все парки, фитнес-центры, ночные клубы, детские центры
В период коронавируса театр кукол покажет воронежцам записи "Каштанки"
Нерабочая неделя в Воронеже: из-за коронавируса закрывают все торговые центры, кроме продуктовых магазинов и аптек в них
Во время коронавируса драмтеатр будет показывать воронежцам спектакли бесплатно в он-лайн
В Воронеже в автобусе пьяный пассажир стал демонстративно кашлять на девушку в маске