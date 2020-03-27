Из-за коронавируса воронежская полиция отменила личный прием
В связи с ростом числа заболевших коронавирусом ГУ МВД по Воронежской области с 27 марта до стабилизации обстановки временно прекращает личный прием граждан. Как пояснили правоохранители, теперь все заявления и обращения надо направлять письменно: через почту, электронную почту или письмом, оставленным в почтовом ящике отделения полиции (при наличии такового).
На новый график работы перешли и многие другие организации и ведомства Воронежской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU