2020-03-27T09:58:52+03:00
Общество

В Воронеже после очень теплых субботы и воскресенья резко похолодает

Оно произойдет из-за прихода антициклона
Юрий КОЗЛОВ
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Хорошая погода продлится до начала рабочей недели.Хорошая погода продлится до начала рабочей недели.Фото: из архива «КП»
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В Воронежском гидрометцентре рассказали о том, какой будет погода в выходные и на будущей неделе. Нынешнее тепло продлится недолго.

- Ближайшие выходные будут, скорее, похожи на апрельские – до +15 градусов, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Теплым будет и день 30 марта. А вот, начиная со вторника, наша область окажется во власти восточной окраины антициклона, который будет закачивать холод с севера. Воздушный вихрь будет двигаться по часовой стрелке. Когда антициклон придет к нам, он, образно говоря, будет находиться на отметке «3 часа». При дальнейшем движении, когда вихрь достигнет условных «6 часов», начнется приток уже теплого воздуха с юга. Но это будет только в конце следующей недели.

В субботу, 28 марта, ночью при ясной погоде прогнозируют +4 градуса тепла, на смену северо-восточному ветру придет восточный. Днем солнце то будет скрываться за облаками, то снова выглядывать. Температура скакнет до +14.

Ночью в воскресенье, 29 марта, ожидают облачную погоду при +4 градусах. Днем подует юго-восточный ветер, который принесет собой благодать - +15. Облака будут периодически закрывать солнце.

В понедельник, 30 марта, ночью с приходом юго-западного ветра прогнозируют облачную погоду опять же при +4 градусах. Днем температура поднимется до +13, пойдет небольшой дождь. И снова сменится ветер – на этот раз на северо-западный. Причем он будет достаточно сильным – до 13 м/с.

В ночь на вторник, 31 марта, подует уже северо-восточный ветер – правда, его порывы будут не такими мощными – 6-11 м/c. Синоптики обещают +2 градуса при облачной погоде. Днем пойдет сильный дождь, и будет уже холодно - +5.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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