2020-03-27T12:39:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, новости на 27 марта 2020-го: закрываются ТЦ, рынки, фитнес-центры и ночные клубы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Воронеже на утро 27 марта 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Более тысячи жителей Воронежской области находятся на самоизоляции.Более тысячи жителей Воронежской области находятся на самоизоляции.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Количество воронежцев, находящихся под наблюдением на дому из-за риска распространения коронавируса, значительно увеличилось. По последним данным облправительства, самоизолизоравшихся в нашем регионе - 1 097. Меньше чем за сутки цифра выросла на 673.

Подтвержденных случаев COVID-19 в Воронежской области остается шесть. У всех пациентов удовлетворительное состояние. Всего в изолированных боксах - 32 человека.

Центральный рынок в Воронеже закроется из-за угрозы коронавируса. Он приостановит свою работу с 30 марта до 5 апреля.

На этот же период в городе закроются все торговые и торгово-развлекательные центры. В них будут открыты только аптеки и магазины, продающие товары первой необходимости. Парки, фитнес-центры, ночные клубы, детские центры - тоже временно прекратят работу. Кафе и рестораны - только на вынос либо в режиме доставки.

С 28 марта по 5 апреля не будут работать детские сады, продлится отдых и у школьников: они приступят к домашнему обучению 6 апреля.

Напомним, «горячая линия» облздрава по коронавирусу сейчас работает в круглосуточном режиме. По номеру 212-64-42 специалисты отвечают с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45. В остальное время сотрудники скорой помощи и центра медицины катастроф будут консультировать по телефонам 253-07-88 и 257-97-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Налоговая временно прекращает прием воронежцев из-за коронавируса
«Прилетели с Кубы, а нас никто не проверил»: воронежцы рассказали о прибытии в столичный аэропорт
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
Из-за коронавируса в Воронеже регистрировать авто и получать права будут по записи
Число изолированных в боксы с подозрением на коронавирус воронежцев выросло до 35
Воронежский предприниматель получил 3 миллиона на покупку оборудования, которое у него уже было
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
Из-за коронавируса воронежская полиция отменила личный прием
В Воронеже после очень теплых субботы и воскресенья резко похолодает
Коронавирус в Воронеже, новости на 27 марта 2020-го: закрываются ТЦ, рынки, фитнес-центры и ночные клубы
Под Воронежем пройдут военные учения в связи с угрозой распространения коронаврируса
В центре Воронежа привели в порядок нагорные лестницы
«Сильный хлопок и резкое возгорание»: воронежцы сняли на видео полыхающие иномарки во дворе многоэтажек
Животные цирка Эрадзе пережидают период коронавируса в Воронеже
Воронежский ТЮЗ запустил конкурс детских афиш
В период коронавируса ВКЗ покажет воронежцам запись спектакля "Ювенильное море"
В Воронеже ликвидируют аэроклуб ДОСААФ
Нерабочая неделя в Воронеже: из-за коронавируса закрывают все парки, фитнес-центры, ночные клубы, детские центры
В период коронавируса театр кукол покажет воронежцам записи "Каштанки"
Нерабочая неделя в Воронеже: из-за коронавируса закрывают все торговые центры, кроме продуктовых магазинов и аптек в них
Во время коронавируса драмтеатр будет показывать воронежцам спектакли бесплатно в он-лайн
В Воронеже в автобусе пьяный пассажир стал демонстративно кашлять на девушку в маске