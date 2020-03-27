Коронавирус в Воронеже, новости на 27 марта 2020-го: закрываются ТЦ, рынки, фитнес-центры и ночные клубы

27 Март 2020 2020-03-27T12:39:24+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Воронеже на утро 27 марта 2020 года

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Количество воронежцев, находящихся под наблюдением на дому из-за риска распространения коронавируса, значительно увеличилось. По последним данным облправительства, самоизолизоравшихся в нашем регионе - 1 097. Меньше чем за сутки цифра выросла на 673.

Подтвержденных случаев COVID-19 в Воронежской области остается шесть. У всех пациентов удовлетворительное состояние. Всего в изолированных боксах - 32 человека.

Центральный рынок в Воронеже закроется из-за угрозы коронавируса. Он приостановит свою работу с 30 марта до 5 апреля.

На этот же период в городе закроются все торговые и торгово-развлекательные центры. В них будут открыты только аптеки и магазины, продающие товары первой необходимости. Парки, фитнес-центры, ночные клубы, детские центры - тоже временно прекратят работу. Кафе и рестораны - только на вынос либо в режиме доставки.

С 28 марта по 5 апреля не будут работать детские сады, продлится отдых и у школьников: они приступят к домашнему обучению 6 апреля.

Напомним, «горячая линия» облздрава по коронавирусу сейчас работает в круглосуточном режиме. По номеру 212-64-42 специалисты отвечают с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45. В остальное время сотрудники скорой помощи и центра медицины катастроф будут консультировать по телефонам 253-07-88 и 257-97-94.

ИСТОЧНИК KP.RU