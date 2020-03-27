2020-03-27T09:04:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Под Воронежем пройдут военные учения в связи с угрозой распространения коронаврируса

Местом их проведения станет полигон Погоново
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайфта Минобороны РФфото с сайфта Минобороны РФ
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Как сообщило Минобороны России, в период с 26 по 28 марта на семи полигонах страны по решению Верховного Главнокомандующего ВВС пройдут учения, направленные на повышение готовности войск к выполнению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой распространения вирусных инфекций. В данном случае речь идет о коронавирусе.

В Воронежской области местом проведения тренировки станет полигон «Погоново» в районе Масловки. В учениях задействованы подразделения ВКС, РВСН, войск РХБ защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения.

Военные отработают комплекс карантинных и лечебных мероприятий, дезинфекции местности и объектов.

- Инженерные войска Западного и Центрального военных округов выполнят фортификационные работы, медицинские отряды специального назначения отработают лечебно-эвакуационные задачи, подразделения медицинского обеспечения выполнят санитарно-противоэпидемические мероприятия, как на полигонах, так и в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей, соединения МТО отработают задачи по организации проживания и питания в полевых условиях, - отметили в Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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