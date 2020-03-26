«Сильный хлопок и резкое возгорание»: воронежцы сняли на видео полыхающие машины во дворе многоэтажек

26 Март 2020 2020-03-26T23:56:40+03:00

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Вечером 26 марта во дворе жилого комплекса «Дельфин» (улица Переверткина, 1/8) загорелись два внедорожника. Об этом «КП - Воронеж» сообщили местные жители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/769028" frameborder="0"></iframe> Пожар на Переверткина. Воронеж.Ольга КАРПУНИНА

По словам очевидцев, все произошло около 22.45. Сначала раздался сильный хлопок, а потом вспыхнула черная иномарка. Огонь быстро перекинулся на соседний белый внедорожник. Правоохранители и пожарные прибыли практически мгновенно. Однако машина спасателей не смогла подъехать к месту ЧП: проезд перегородили припаркованные автомобили. Сотрудникам МЧС пришлось практически через весь двор протягивать длинный рукав. Минут через десять пожар ликвидировали.

Пожар на Переверткина.

Что стало причиной возгорания, установят специалисты. Изначально местные жители предположили, что в машину могли бросить какой-либо предмет, однако камеры видеонаблюдения не зафиксировали никаких людей рядом с авто перед пожаром. В какой-то момент низ машины просто загорелся.

ИСТОЧНИК KP.RU